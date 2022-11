Jahresabschlusskonzert mit Joe Vox & Band

Mit seinem neuesten Projekt widmet sich Joe Vox und seine Band explizit der Musik seiner Jugend, also der 80er Jahre.

Dabei geht er allerdings einen kleinen Schritt neben dem Mainstream.

Es geht um Pop-Perlen, die man auch heute noch immer wieder mal im Radio hört, die eigentlich auch jeder kennt, die man aber nicht unbedingt auf jedem 80er Sampler findet oder in der 80er Disco hört und ohne den Aufwand und Bombast des Neon-Plastik-Jahrzehnts, ganz reduziert und von Hand gemacht.

Songs von z.B. Marc Cohn, Bruce Hornsby, Spandau Ballet, Alan Parsons Project, aber auch Chris De Burgh, The Cars oder Paul Young und viele mehr...

Wenn man die Musik aus seiner Jugend dann auch noch mit den besten Kumpels, Martin „The Captain“ Bürger am Bass, Stefan Thielen am Schlagzeug und Wolfgang Lumpp an den Keyboards, spielt, ist ein emotionaler und unterhaltsamer Abend garantiert...

Reservierung unter: elke.ursinus@online.de oder 0152-04606691