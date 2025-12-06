Jahresauftakt LandFrauen Ochsenburg

Feuerwehrmagazin Ochsenburg Eppinger Straße 10, 74374 Ochsenburg

Wie jedes Jahr laden die LandFrauen Ochsenburg alle Mitglieder und Gäste herzlich zu einem gemütlichen Abend ein, um bei Glühwein, Punsch, Wurst aus dem Sud und Waffeln das neue Jahresprogramm vorzustellen.

Auch dieses Jahr haben Interessierte an diesem Tag die Möglichkeit bei uns Mitglied zu werden und die Jahresgebür für 2026 zu sparen!

Wir freuen uns auf Euch!

Uhrzeit und Ort: ab 18 Uhr im Gemeinschaftsraum der Feuerwehr

