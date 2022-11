Am ersten Samstag im Dezember findet endlich wieder die Jahresfeier das Jahreskonzert der Musikkapelle Hohenstaufen e.V. in der Turnhalle in Hohenstaufen statt.

Neben musikalischer Darbietung der Musikkapelle hat auch die Jugendkapelle einen Auftriftt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!