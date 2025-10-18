Aurelia - Irish Folk Rock

Aurelia macht die etwas andere Musik – sie sind fünf erfahrene Musiker aus der Region Heilbronn und Stuttgart, die gerne ihre Leidenschaft für Folkrock teilen.

Es erwartet uns ein Mix aus Eigenkompositionen und traditionellem Folk, ergänzt mit modernen Elementen aus Rock, Pop und Funk. Romantische Songs entführen euch in die schottischen Highlands. Fetzige Tunes mit Geige, Akkordeon und Mandoline, untermalt mit groovigen Gitarrensounds und coolen Beats animieren zum Mittanzen.