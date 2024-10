Jahreskonzert des Akkordeonvereins Oedheim 1991 e.V.

Das 1. Orchester unter der Leitung des Dirigenten Johannes Grebencikov wird diesen Abend musikalisch gestalten in Kooperation mit dem Liederkranz CHORioso aus Oedheim unter der Leitung von Manuel Heusser. Ein vielfältiges Konzertprogramm für Jung und Alt läd zum Verweilen ein. Bekannte Stücke, wie Highlights aus dem Musical-Erfolg „West Side Story“, sowie“ Summertime Variationen“ und „Dalmatinische Tänze“ werden zum Besten gegeben. Auch die Klassik-Fans kommen nicht zu kurz und können sich auf „Sinfonia per un addio“ freuen. „Don‘t stop me now“, in Zusammenarbeit mit dem Chor stellt sicherlich einen von vielen weiteren Höhepunkte des Abends dar. Eintrittskarten zu 10 € gibt es an der Abendkasse (Einlass 15.30 Uhr) oder im Vorverkauf bei „Schreibwaren am Marktplatz/Postagentur“.In der Pause wird wie gewohnt mit Getränken und Brezeln bewirtet. Kaffee und Kuchen auf Spendenbasis stehen ebenfalls bereit.