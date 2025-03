Jahreskonzert der Akkordeonvereinigung Bietigheim e.V.

Zu unserem diesjährigen Jahreskonzert freuen wir uns herzlich über Ihren Besuch! Wir laden Sie herzlich dazu ein, bei 6 verschiedenen Programmpunkten und musikalischen Leckerbissen zuzuhören, und dabei dem stressigen Alltag für ein paar Stunden zu entkommen! Geprägt wird das Konzert diesmal vor allem durch unsere Gäste vom Chor VOCALIS und dem VOCALIS Ensemble. 100% Akkordeon garantieren die Auftritte des AVB-Ensembles und des 1. Orchesters der Akkordeonvereinigung Bietigheim e.V. Ebenso freuen wir uns auf ein gemeinsames Finale, bei dem alle gemeinsam und somit mehr als 60 Spielerinnen und Spieler "Somewhere over the Rainbow" und "Heal the World" vortragen werden. Neben reichlich Genuss für Ihre Ohren ist selbstverständlich auch für das leibliche Wohl gesorgt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!