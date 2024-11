Jahreskonzert der Stadtkapelle - Weihnachten Zuhause

Zum Motto "Weihnachten Zuhause" lädt die Stadtkapelle, Stadtjugendkapelle und Youngmusix zum Jahreskonzert in den Peter-Parler-Saal ein. Das Orchester vertont im Stück "The Wall" von Otto M. Schwarz in eindrücklich musikalischen Bildern die Geschehnisse am Limes, begleitet das Solo-Klavier bei "The Seal Lullaby" und sorgt mit den Titelmelodien aus "Schwarzwaldklinik", "Lindenstraße" und "Herzblatt" für Nostalgie pur.

Zum Abschluss werden die Zuhörerinnen und Zuhörer mit einem Weihnachtsmedley und dem Klassiker "Stille Nacht" auf die besinnlichen Feiertage eingestimmt.