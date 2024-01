Jahreskonzert der Stadtkapelle

Beim großen Jahreskonzert zeigt sich die ganze Bandbreite des musikalischen Spektrums, welche Blasmusik zu bieten hat. Die Stadtkapelle als Hauptorchester repräsentiert die Stadt in und außerhalb Marbachs bei zahlreichen Auftritten. So vielfältig wie die Auftritte, sind auch die dargebotenen Musikstücke: von sinfonischer Blasmusik über die klassisch böhmisch-mährische Blasmusik bis hin zu Pop, Rock und Big Band-Sound.

Kindern und Jugendlichen wird die Freude an der Musik schon früh vermittelt. Begonnen bei der musikalischen Früherziehung geht es in den Bläserklassen für die Grundschüler weiter mit der Möglichkeit, ein Blasinstrument zu erlernen. So wachsen die Kinder rasch in die Jugendorchester des Vereins hinein. Für jedes Alter und Können ist bei der Music-Gang, den Music-Gangstern oder den Music-Kings eine gute musikalische Ausbildung und Freude an der Musik garantiert.

Der Eintritt ist frei.

Tipp: Weihnachtskonzert vor dem Rathaus am 24.12.2023 um 15 Uhr.

Frühlingsfest auf dem Festplatz am 13./14.04.2024.