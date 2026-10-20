Jahreskonzert des MV Lyra

Der Musikverein Lyra Leonberg lädt auch in diesem Herbst zu seinem Jahreskonzert ein. Unter dem Motto „Let’s Dance“ bringen rund 90 Musikerinnen und Musiker aus Jugend- und Großem Blasorchester die Bühne zum Klingen – und das Publikum in Tanzstimmung. Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Programm voller mitreißender Musik und überraschender Showeinlagen.

Der Musikverein Lyra Leonberg unter der musikalischen Leitung von Dominik Wittmann freut sich auf einen unvergesslichen Konzertabend mit Ihnen.