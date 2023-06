Dreiklang - Auf Burgen und Schlössern

Die Stadtkapelle Weinsberg plant als Fortsetzung und quasi Finale einer bereits vor der Pandemie begonnenen Veranstaltungsreihe ein neues Konzert.

Ziel und Konzept dieser Reihe ist es verschiedene Akteure des öffentlichen Lebens in Weinsberg in einem „Dreiklang“ zusammen zu bringen und das Potenzial Weinsbergs im Kulturbereich zu zeigen. Dabei sollen auch besondere, ungewöhnliche Veranstaltungsorte im Mittelpunkt stehen. So fanden die bisherigen Veranstaltungen 2019 in der Weinbauschule, und 2020 im Autohaus Schick statt.

Das nun geplante Projekt findet im Rahmen eines open Airs auf dem Gelände der Gutsgaststätte Rappenhof statt. Dabei wird unter dem Untertitel „Auf Burgen und Schlössern“ Bezug auf die reichhaltige Geschichte Weinsbergs und seine Lage an der Burgenstraße genommen.

Der „Dreiklang“ findet sich in diesem Projekt in der Kombination von Kunst, Kultur und Kulinarik wieder. Dabei wird das Thema „Auf Burgen und Schlössern“ im weiten Sinne musikalisch und tänzerisch verarbeitet und an einem ungewöhnlichen, in die heimische Kulturlandschaft eingebetteten Spielort zu Aufführung gebracht.