Mit Jonglage, Artistik, Tanz und Theater setzt sich DODAI so poetisch wie spektakulär mit den Grundlagen menschlicher Gemeinschaft auseinander: Niemand ist eine Insel, keiner kann allein überleben. 7 Menschen, 14 Hände, mehr als 100 Bälle und ein leerer Raum! Hier kann entweder jeder seine individuellen Wünsche erfüllen oder aber gemeinsam einen Organismus mit 140 Fingern entstehen lassen, der mehr ist als die Summe seiner Teile. DODAI – aus dem Italienischen für „Ich gebe, du gibst“ – verhandelt die Zerbrechlichkeit des Glücks, wenn 7 Akteure gemeinsam versuchen, alle Bälle in der Luft zu halten. So erzeugt das virtuose Zusammenspiel der Performer, unterstützt von einem kongenialen Licht- und Sounddesign, immer wieder aufs Neue einen hypnotischen Strudel, der das Publikum in eine Welt voll großer und kleiner Überraschungen zieht. Das Ensemble

Critical Mess um Stefan Sing, gefeierter Avantgardist und legendärer Lehrmeister der europäischen Jonglierszene, sorgte mit DODAI unter anderem bei der Tanzbiennale Heidelberg, dem Tanztheater Festival Erfurt und dem Circusstad Festival Rotterdam für fußstampfende Begeisterung und staunend offene Münder.