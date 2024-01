Duo Mimikry

Wenn es um Visual Comedy geht, kommt man an Elias Elastisch und Nicolas Rocher nur schwer vorbei. Die beiden bedienen sich bei allen Formen der darstellenden Kunst – Schauspiel, Tanz, Artistik, Kabarett –, nur eben ohne Worte. Allein mit dem Körper, der Spielfreude und der Kunst der Verwandlung beflügelt Visual Comedy die Vorstellungskraft: Was man nicht hört, sieht man; was man nicht sieht, ereignet sich im Kopf.

Sprachlos, aber mit unbändiger Lust am Geschichtenerzählen bietet dieses hochunterhaltsame Paar dem Publikum ein Zwerchmuskeltraining, das noch lange nachwirkt. Die „Tasty Biscuits“ der beiden Comedians sind knackige Kurzgeschichten, wie eine Keksdose voller geschmacklicher Überraschungen. Die entfachte Emanzipation der Assistentin eines Zauberers, Superman beim Zahnarzt, ein postmodernes Puppenspiel oder die ungeschminkte Realität der Unterhaltungsbranche: Hier treffen Satire, Witz, Slapstick und der pure Rhythmus auf Innovation, schwarzen Humor und Gesellschaftskritik.