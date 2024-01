Windelflitzer

In entspannter Atmosphäre lernen die Allerkleinsten von null bis zwei Jahren mit Papp- und Fühlbüchern, Musik, spielerischen Elementen und ganz viel Freude die Bibliothek kennen. Die Veranstaltung bietet Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch für (Groß-)Eltern. Schnell sein, begrenzte Teilnehmer*innenzahl. Verbindliche Anmeldung telefonisch für alle Termine unter 0711/7003-451 oder per Mail an bibliothek@filderstadt.de