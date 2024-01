Bei William Shakespeares „Maß für Maß“ droht Wien im Chaos zu versinken! Ringsum Verfall der Sitten, Unzucht und Korruption! Dem Herzog reicht’s, aber selbst aufräumen will er den verkommenen Laden nicht. Also gibt er den Job an den Tugendbold Angelo ab und macht sich zum Schein aus dem Staub. Der Neue greift energisch durch und lässt die Freudenhäuser schließen. Um allen zu zeigen, was die Uhr geschlagen hat, verurteilt Angelo den jungen Claudio zum Tod, weil dessen Verlobte ein unehelich gezeugtes Kind von ihm erwartet. Nun fleht die keusche Isabella um ihres Bruders Leben. Doch als Preis fordert Angelo dafür eine Liebesnacht mit ihr. Isabella ist geschockt, Claudios Leben scheint vertan. Jetzt muss erneut der Herzog ran, um alles wieder einzurenken. Ein Spiel beginnt, voll List und Täuschung, dem niemand ohne Schramme entkommt.

In „Maß für Maß“ stellt der Nationaldichter aus dem Mutterland der Demokratie die entscheidenden Fragen für ein gelingendes Miteinander: Wie geht gutes Regieren? Wie schützt man Macht und Moral vor Missbrauch? Wie lässt sich das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft maßvoll regulieren? Funken sprühend komisch, burlesk, poetisch, mitunter derb, mit überraschenden Verwandlungen und musikalisch virtuos nähert sich die Shakespeare Company Berlin den Abgründen und Gipfeln menschlichen Handelns. Als Buffoni – seltsam grell geschminkte, clowneske Gestalten – entern sie die Bühne und versuchen maßlos spielwütig, die Welt zu begreifen. Im Stil der Commedia dell’ arte wird aus der Komödie ein Riesenspaß, der von der explosiven Spannung zwischen tiefster Tragödie und irrwitzigem Possenspiel lebt.