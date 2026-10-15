Jahreskonzert Musikverein Uhingen e.V.

Nach dem großen Jubiläumskonzert im vergangenen Jahr laden die Orchester des Musikverein Uhingen im Jahr 2026 zum traditionellen Jahreskonzert ein. Alle Gäste erwartet ein bunter musikalischer Blumenstrauß. Die Musikerinnen und Musiker des Musikverein präsentieren konzertante Blasmusik und füllen das Uditorium mit kraftvollen Klängen. Mit dabei ist auch das Uhinger Nachwuchsorchester, das nach fleißigen Proben ein tolles Programm präsentiert.

Neben musikalischer Qualität lässt sich bereits mit Sicherheit sagen, dass an diesem Abend noch die ein oder andere Überraschung geboten ist.

Also seid dabei, wir freuen uns auf euch!

Es wird Getränke und Häppchen nach der Veranstaltung geben.