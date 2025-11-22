Jahreskonzert MV Lyra

„Sagen(haft)“

Auch in diesem Herbst lädt der Musikverein Lyra zu einem besonderen musikalischen Erlebnis im Rahmen seines Jahreskonzerts ein. Unter dem Motto „Sagen(haft)“ entführen die rund 90 Musiker aus der Jugend und der aktiven Kapelle das Publikum in die faszinierende Klangwelt der unterhaltenden und sinfonischen Blasmusik. Lassen Sie sich von Geschichten, Sagen und Legenden verzaubern und genießen Sie eine außergewöhnliche musikalische Reise, die Ihre Fantasie anregt. Der Musikverein Lyra Leonberg freut sich darauf, Sie unter der musikalischen Leitung von Dominik Wittmann willkommen zu heißen und gemeinsam mit Ihnen einen unvergesslichen Abend zu erleben.