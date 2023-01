Jahreskonzert

Blasmusik ist Humba-Humba-Täterä. Von wegen! Lassen Sie sich davon überzeugen, dass Blasmusik weit mehr ist als das, was sich viele vorstellen. Wir spielen Titel aus den Charts, bekannte Evergreens und konzertante Stücke, also die große Bandbreite dessen, was Blasmusik zu bieten hat.

Vortragen werden dies das Jugendorchester, das DrumCorps und die Blaskapelle der Stadtkapelle. Freuen Sie sich auf ein kurzweiliges und unterhaltsames Konzert. Musikalische Leitung: Thomas Conrad (Dirigent Stadtkapelle) und Tatiana Kuhnle (Dirigentin Jugendkapelle). Der Eintritt ist frei.