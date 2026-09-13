Jahreskonzert

Zwei Tage, zwei besondere Gastauftritte und ganz viel Filmmusik!

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen den Vorhang zu öffnen und Sie in die faszinierende Welt der Filmmusik zu entführen. Der Frauenchor Bel’Achord lädt Sie herzlich zu zwei besonderen Konzerttagen ein.

Am Samstag dürfen sie sich zusätzlich auf einen Gastauftritt des Harmonika-Clubs Mössingen freuen. Am Sonntag bereichert unser eigens gegründeter Kinder-Projektchor Bel’inis das Konzertprogramm und sorgt für einen weiteren besonderen musikalischen Moment.