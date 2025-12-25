Glamour, Schick und Käse-Dip sind die Erwartungen an eine gemütliche High-Society-Party unter Freunden. Stattdessen stehen die eintreffenden Pärchen vor einem Rätsel:

Das Haus ist leer, der Gastgeber liegt bewusstlos und angeschossen in seinem Zimmer, seine Frau ist unauffindbar.

Alles deutet auf einen Selbstmordversuch hin – oder doch nicht?

Im verzweifelten Bemühen, die Situation vor Uneingeweihten zu verschleiern, um den guten Ruf zu wahren, verstricken sie sich immer tiefer in einem bald völlig undurchschaubaren Lügenkonstrukt.

Die Tourneebühne TREIBGUT startet 2025 ihre Auftakttour mit Neil Simons Komödie „Rumors – Gerüchte, Gerüchte“, einem wahren Klassiker der Theaterwelt. Freuen Sie sich auf eine dynamische, spannende und allem voran witzige Inszenierung, voller Slapstick-Humor und liebevoll gezeichneter Charaktere.