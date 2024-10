Jahresrückblick...Bla...Bla

MIKE MCALPINE, KADIR ZEYREK UND AYDIN IŞIK RECHNEN KNALLHART MIT DEM JAHR 2024 AB!

Gerade wenn man glaubt, „schlimmer kann es nicht werden“, taucht doch tatsächlich immer wieder etwas aus dem Nichts auf und bringt alles aus dem Gleichgewicht. Bis zum Ende des Jahres ist noch einige Zeit und die drei „Experten“ werden das Tagesgeschehen, die Politik und alles, was uns im Laufe dieses Jahres noch bewegen wird beobachten, analysieren und in ihr Programm einbauen. Lassen Sie sich überraschen!

Über die Unzulänglichkeiten der Politik könnten sich die drei preisgekrönten Comedians einen ganzen Abend lang lustig machen. Doch sie werden sich mit Sicherheit nicht nur damit begnügen, sie werden Deutschland, die Politiker und dabei auch unsere ganze Gesellschaft aufs Korn nehmen und richten ihr spöttisches Auge auf die ganze Welt. Mike, Kadir und Aydın beobachten alle Vorkommnisse aus einem anderen Blickwinkel und nehmen die Herausforderung jedes Jahr von Neuem an, alles mit einem humorvollen Auge zu betrachten und ihre Zuschauer indes zum Lachen zu bringen. Nach dem Motto: „Wenn wir uns das Jahr nicht schön lachen, sind wir sowieso nicht mehr zu retten!“ bieten sie den Gästen eine lustige, aber aufschlussreiche Perspektive auf all' die Absurditäten, die wir tagtäglich erleben. Die Premiere der traditionellen, aus Frankfurt bekannten Jahresrückblick-Show erobert nun auch die Bühne in Heilbronn.

Erleben Sie einen unterhaltsamen Abend und lassen Sie das Jahr 2024 bei der Show „Jahresrück ... Bla ... Bla ...“ im Komödienhaus – Theater Heilbronn – humorvoll Revue passieren.