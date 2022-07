Du musst unbedingt mal wieder raus, hast Lust auf Tanzen, gute Drinks und nette Gesellschaft?

Da Feierlaune bekanntlich nichts mit dem Alter zu tun hat, gibt es bei uns an jedem ersten Freitag im Monat unser Jahrgangstreffen - generationsübergreifend in ungezwungener Atmosphäre. Hier spielt das Alter keine Rolle! Es kommt nur darauf an, Spaß am Feiern zu haben. Unsere Stammgäste schätzen diesen Abend für die lockere Atmosphäre, die durchaus mal etwas wilde Musikauswahl, bei der aber definitiv für jeden etwas dabei ist und die ausgelassene Stimmung. Dank unseres reichhaltigen Jahrgangstreffen-Buffets mit vielen leckeren Köstlichkeiten muss auch niemand selbst kochen, sondern sich nur auf www.perkinspark.ticket.io sein Buffetticket sichern und dann von uns verwöhnen lassen. Buffet von 21 bis 23:30 Uhr. Wer nicht bei uns essen möchte, kann selbstverständlich auch einfach nur zum Feiern vorbeikommen und benötigt kein Vorverkaufsticket. GROSSER CLUB: DJ CHRIS DAVID