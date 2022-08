Draußen wird es so langsam kühl und ungemütlich, time for us to shine!

Immer cozy und kuschelig-warm wird es einem nicht nur wegen dem Henny Shot an der Bistro-Bar, sondern vor allem wegen Cray und SwedLu, die genau wissen, wie man den Mainfloor zum Kochen bringt! It’s Supreme, it’s a Saturday, it’s a win!

MAINFLOOR: Cray & SwedLu