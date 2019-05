Jährliches Pfingstfest

Jährlich treffen am Pfingstwochenende Feier- und Trinkwütige Gäste auf dem Sportplatzgelände in Ravenstein-Ballenberg ein, um mit den Motorsportfreunden Einstein das legendäre Einsteinfest zu verbringen. Auch dieses Jahr erwartet die Gäste aus Nah und Fern an Pfingsten, am 8.+9. Juni 2019, zwei erlebnisreiche und gut gelaunte Tage auf dem Rabenstein. Mit dem letztjährig abgeänderten Konzept begeistert der MSF Einstein nun noch mehr partyfreudige Gäste, ganz gleich ob Jung oder Alt. So unterschiedlich die Vereinsmitglieder, so vielseitig die Gäste und das Programm.

An beiden Tagen finden ab 14:30 Uhr Mannschaftswettbewerbe auf dem Gelände statt. Du möchtest bei diesen, das Pfingstfest auszeichnenden Spielen mitmachen- dann suche dir mindestens 4 weitere Freunde und melde dich per Mail (msf-einstein@gmx.de) direkt bei uns an. Natürlich gibt es attraktive Preise zu gewinnen.

Aber auch für die Zuschauer ist am Pfingstwochenende auf dem Sportplatz einiges geboten. Highlight ist dabei dieses Jahr der Partyabend am Samstag mit der Band "Rock it" aus dem Odenwald, die mit aktuellen Charthits, Klassikern aus den 80ern & härteren Klängen für ein Programm sorgt, bei dem keiner die Füße mehr still halten kann.

Für Blasmusikfans bietet der Sonntagabend ab 17:00 Uhr reichlich Unterhaltung. Der Musikverein Ballenberg ermöglicht es mit seinem abwechslungsreichen Programm, dass die Gäste sowohl ihr Vesper genießen, aber auch klatschend auf den Bierbänken in Festzeltstimmung kommen können.

Das gesamte Wochenende bietet die Bar inkl. Schnaps- und Likörbar ihr reichliches Angebot an Flüssignahrung an. Aber auch mit Currywurst, Pommes, Schnitzelbrötchen und co. (Kaffee- und Kuchenzelt am Sonntag) schafft es der MSF Einstein, dass keiner hungrig nach Hause gehen wird.

Der MSF Einstein lädt zum über 20. Mal ein, ein unvergessliches Wochenende mit reichlich Partystimmung auf dem Sportplatzgelände zu verbringen.