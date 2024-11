Treibende Technobeats treffen auf melodischen Rap über Raves, das Berliner Nachtleben und den Morgen danach. Whitey en vogue wirkt wie direkt von der Afterhour auf die Bühne gestolpert. Die Dauerwelle sitzt und der leicht vercheckte Blick über den Augenringen schweift über die Crowd – so besteht er voll und ganz den Vibe Check seiner Generation.

Auf seiner zweiten Tour fragt sich Whitey „Was ist nur aus Rap geworden :(“ – und liefert mit seinen technoesken Shows die direkte Antwort auf diese Frage. Pausen zum Durchatmen gibt es nicht und das Publikum kann sich auf einen riesigen Abriss und diverse Special Guests in jeder Stadt freuen.

Spätestens mit seinem letzten Album „€ Sport” hat er sich in der neuen Deutschrap-Landschaft etabliert. Ob er mit Features and Friends wie Ikkimel die vollzeitarbeitende Gesellschaft in „Zoom Calls“ parodiert oder dem „Bass“ mit Dennis Dies Das huldigt, Whitey bringt bei all seinen Shows das Publikum zum Schwitzen. Frei nach dem Motto: Ein guter Hiphopbeat hat 160bpm und brettert direkt in die Menge.

Jetzt heißt es Karten sichern, „Teilnehmerurkunde“ bereithalten, denn Whitey legt nach – schneller und atziger denn je.