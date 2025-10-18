Jaimi Faulkner Band & Axel Nagel

Die Musik des australischen Singer-Songwriters Jaimi Faulkner zeugt von seinem ausgeprägten Gespür für Grooves, die zwischen Americana, Rock und Songwriter-Soul changieren. Von wunderschönen Balladen bis zu kraftvollen, groovigen Songs reicht das musikalische Spektrum des modernen Troubadours aus Down Under. Begleitet wird er von Eric Koslosky am Bass und Cas Heim am Schlagzeug. Jaimis aktuelles Album „Half of It“, das er heute Abend vorstellt, beinhaltet viel von dem, was seine Musik auszeichnet: Exzellentes Gitarrenspiel, tiefgründige Texte, prägnantes Songwriting und eindrucksvoller Gesang.

Mit Axel Nagel (The Flowers, The Marvels, ex Opportunity...) verbindet Jaimi schon seit längerem eine musikalische Freundschaft. Auch Nagel balanciert auf souligen bis folkigen Pfaden und singt dabei in seiner Muttersprache. Solo klingt der Sänger und Gitarrist nach einer ganzen Band mit Bass- und Percussion-Loops. Der Gewinner des deutschen Rock- und Pop-Preises in der Sparte Singer-Songwriter wird seine neuesten Kompositionen mit ins Lab bringen.

Nach zwei Einzelauftritten dürfen wir uns auf ein gemeinsames, australisch-schwäbisches Finale freuen. Ein besonderer Abend für Freund*innen exzellenter Gitarrenmusik und großen Songwritings!

Jaimi Faulkner – Gitarre

Eric Koslosky – Bass

Cas Heim – Schlagzeug

Axel Nagel – Gitarre