Jaimi Faulkner Band

Der Australier Jaimi Faulkner überzeugt als Komponist eingängiger, spannender Songs, als großartiger Gitarrist und sicherer Sänger.

Mit seiner beeindruckenden „Saitenakrobatik“ und einer Stimme zum Niederknien zieht er das Publikum sofort in den Bann. Faulkner spielt seine Musik mit großer Wärme und einem feinen Gespür für Grooves zwischen Americana, Rock und Songwriter-Soul. Herrliche Balladen auf der einen und kräftige, groovende Songs auf der anderen Seite füllen das Spektrum, das dieser moderne Troubadour aus „Down Under“ ausfüllt.

Sein neues Album HALF OF IT bündelt vieles, was seine Musik ausmacht: exzellentes Gitarrenspiel, tiefgründige Texte, präzises Songwriting und jede Menge Herzblut in der Stimme. Mit seiner neuen Band bringt der sympathische Australier seine Songs live optimal zur Geltung – mit fesselnder Instrumentierung und starkem mehrstimmigen Gesang.

Jaimi Faulkner (Gitarre/Weissenborn/Vocals), Cas Heim (Schlagzeug/Vocals), Eric Koslosky (Bass/Vocals)