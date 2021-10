Jaimie Branch (USA)

Fly Or Die II: Bird Dogs Of Paradise

Jaimie Branch: Trompete

Lester St Louis: Cello

Jason Ajemian: Kontrabass

Chad Taylor: Schlagzeug

Immer die Trainingsjacke! Kaum ein Bericht über die Deutschland-Premiere der Trompeterin Jaimie Branch im Rahmen des Berliner Jazzfestes 2018 kam ohne eine Erwähnung des Enblems eines bekannten Sportartikelherstellers aus. Remember Run DMC. Remember Tocotronic. Ebensowenig kam 2017 kein ernstzunehmender Jazz-Poll ohne die Erwähnung von Jaimie Branchs Album „Fly or Die“ aus. Das auf „International Anthem“ veröffentlichte Album machte aus dem Geheimtipp fast so etwas wie einen Star: „Ein Kraftpaket mit einem gehörigen Schuss Punk-Attitüde, eine Berserkerin, die musikalische Konventionen allenfalls beachtet, um sie zu umgehen“ (Der Tagesspiegel). Im Herbst 2019 folgte der zweite Streich, das eminent politische Album „Fly or Die II: bird dogs of paradise“. Auf „A Prayer for Amerikkka Parts 1 & 2“ erhob Branch erstmals ihre Gesangsstimme, um einen zornigen Blues anzustimmen, der in ein Mariachi-Solo mündet. Die mit Trompete, Cello, Bass und Perkussion originell besetzte Band ist phantastisch und switched polystilistisch durch Free Jazz, Folk, Blues und afrikanische Sounds einer Mbira.

Es ist eine wahre Freude, Jaimie Branchs Fly or Die zu hören. Jaimies meisterhaftes Trompetenspiel steht an der Spitze dieser großartigen Platte, die von einer herausragenden Besetzung von Musikern reichlich unterstützt und von einer starken und provokativen Komposition unterstützt wird. Sarah Neufeld /Arcade Fire

Unfassbar großartige Melodien, die ständig neue Türen zu seltsamen, süßen und psychedelischen Grooves öffnen. Die Band knackt hier ständig irgendeinen alten, außerirdischen Code. Nahtlose und mühelose Kompositionen von Branch. Ein absolutes Muss für jeden, der sich für die Zukunft der Bewusstseinserweiterung interessiert. Ryley Walker