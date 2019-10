Jake Saslow & Magnus Mehl Quartett „Transatlantic Friendship“

Am heutigen Abend treffen zwei Studienfreunde aufeinander, die sich seit ihrer gemeinsamen Zeit im Jahre 2001 am Conservatorium von Amsterdam, wo sie sich im Rahmen eines Auslandsjahr kennen lernten, nie aus den Augen verloren haben.

Jake Saslow aus den USA/New York City am Tenorsaxophon und Magnus Mehl aus Deutschland/Stuttgart am Altsaxophon. Beide Saxophonisten waren in der Zwischenzeit musikalisch extrem aktiv, wurden mehrfach ausgezeichnet (Jake Saslow → u.a. Thelonious Monk Institut / Magnus Mehl → u.a. Landesjazzpreisträger 2015) und brennen nun Beide darauf endlich wieder zusammen auf der Bühne zu stehen! Die Band mit einer Frontline aus 2 Saxophonen und einer exzellenten Rhythmusgruppe um den Schlagzeuger Ferenc Mehl und den Kontrabassisten Fedor Ruskuc verspricht modernen und hochspannenden Jazz vom Feinsten. Ein sehr persönlicher und vielschichtiger Konzertabend mit energiegeladenen Soli und blindem musikalischen Verständnis steht an.

Die Musiker geben Einblicke in die letzten 18 Jahre ihrer gemeinsamen musikalischen Vergangenheit und bringen Originals und andere ausgewählte Leckerbissen zu Gehör.

Freuen Sie sich auf unkonventionellen Jazz auf höchstem Niveau!

Jake Saslow - Tenorsax

Magnus Mehl - Altsax

Fedor Ruskuc - Bass

Ferenc Mehl - Drums

http://www.magnusmehl.de

http://www.jakesaslow.com