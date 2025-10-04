Jake Xerxes Fussell, Songwriter und Ausnahmegitarrist aus Columbus, Georgia, hat sein musikalisches Werk offensichtlich dem Blick zurück verschrieben.

Er betreibt dabei aber nie nur ein stumpfes Spiel mit Nostalgie. Zwar schwingt in seinem Ansatz, Südstaatenmusik aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu adaptieren und ins Hier und Jetzt zu überführen, stets ein latenter Cultural-Appropriation-Verdacht mit; seine Musik aber bezeugt unmittelbar eine resonante Wechselbeziehung zwischen den aufgespürten Traditionals und ihrer Re-Interpretation. Denn jede Nuance seines Gitarrenspiels, jede Silbe seines rauchigen Vibratos wird hier zur ehrfurchtsvollen Verneigung vor den Schöpfern des Ursprungsmaterials. Nicht umsonst zählen Aushängeschilder des zeitgenössischen US-Folks wie Will Oldham oder William Tyler zu seinen Freunden und Bewunderern.

Das Folk-Kollektiv Lambs & Wolves hat die Dieselstraße bereits mehrmals in unterschiedlicher Besetzung bespielt. Dieses Mal eröffnen sie den Abend mit neuen Songs und einem reduzierten Akustik-Set im Duo mit Klavier und Kontrabass.