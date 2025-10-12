Jakob Bro Trio

Jakob Bro, 1978 in Dänemark geboren, wechselte von der Trompete zur Gitarre, nachdem er die Musik von Jimi Hendrix entdeckt hatte.

Anfang 2015 erschien mit „Gefion“ von Jakob Bro ein „ECM“-Album, das geradezu exemplarisch noch einmal den alten Label-Slogan vom „next best sound to silence“ in Szene setzte. So subtil und elegant ist das Zusammenspiel des Trios um umwerfend einfache melodische Motive, dass man meinte, die so entstehenden Texturen zielten direkt aufs Unterbewusste des Hörers. Bro war zuvor zwar schon als Sideman auf „ECM“-Alben von Tomasz Stanko oder der Paul Motian Band zu hören gewesen, aber aus unerfindlichen Gründen unter dem Radar der deutschsprachigen Jazz-Publizistik geblieben. Charakteristisch für den Jazzkomponisten Bro sind minimalistische, dabei hochmelodiöse Kompositionen. Klare, langgezogene Gitarrentöne ergeben einen teils schwebenden Sound. Der Bandleader Bro bevorzugt in der Trio-Besetzung einen geringen Lautstärkepegel.

Mit dem Bassisten Thomas Morgan steht ein langjähriger Gefährte Bros auf der Bühne der Dieselstrasse. Dritter im Bunde ist der amerikanische Schlagzeuger Joey Baron. Baron arbeitete mit Marianne Faithfull, Bill Frisell, Stan Getz, John Zorn, Laurie Anderson, John Scofield, Al Jarreau, Jim Hall, Dizzy Gillespie, Art Pepper, John Abercrombie und vielen anderen mehr zusammen. Baron ist von den harmonischen Ansätzen von Ornette Coleman beeinflusst, zusätzlich verarbeitet er Elemente afroamerikanischer Musik, Hiphop und des Free Jazz.

Bereits 2016 hat exakt dieses Trio Bro / Morgan / Baron für ein legendäres Konzert bei „Jazz in der Dieselstrasse“ gesorgt, über das noch lange geredet werden sollte.

Anschließend studierte er an der Königlichen Musikakademie Dänemarks, der Berklee School in Boston und der New School in New York.