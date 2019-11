× Erweitern ©Jakob Friedrich Jakob Friedrich & Friends " Comedy Kelter "

Jakob Friedrich aus Besigheim ist seit 15 Jahren Facharbeiter in der schwäbischen Metall- und Elektroindustrie. Doch auch nach so langer Zeit kämpft er noch mit Anpassungsschwierigkeiten, was nicht zuletzt daran liegt, dass seine Eltern aus Bremen kommen. In seinem ersten Solo Programm "I schaff mehr wie Du!" analysiert er in charmanter Art und Weise die schwäbische Mentalität sowie politische und wirtschaftliche Zusammenhänge. Er nimmt sein Publikum mit auf die Reise in seinen Arbeitsalltag und imitiert auf hinreißend komische Art seine Kollegen und Vorgesetzten. Der Comedian und Kabarettist überzeugt mit einem sehr kurzweiligen und pointenreichen Programm voller Situationskomik und Sprachwitz. Seine Themen sind mitten aus dem Leben gegriffen. Die von ihm beschriebenen Alltagssituationen werden durch seine witzigen Schilderungen zu kuriosen Begebenheiten, die dem Publikum den alltäglichen Wahnsinn vor Augen führen.

Das Vorprogramm der Veranstaltung wird der Wartesaal Besigheim mit zwei jungen Newcomern der Open Stage eröffnen. In der Alten Kelter zeigen die Macher einen Ausschnitt aus dem vielfältigen Programm. Mit Julia Mandl kommt eine 27-jährige Nachwuchsautorin aus Frankfurt. Sie berichtet in ihren Texten über das Dating in modernen Apps und all die kuriosen Erlebnisse, die sie dabei hatte. Musikalisch wird es bei Jean-Marc Lorber. Der Sänger verbindet verschiedene Stile zu einer eingängigen Mischung, die er Neuro-Soul nennt. Die Texte befassen sich mit seiner Tourette-Krankheit, die er humoristisch aufarbeitet.

Moderation: Tobias Bumm.