Jakob Longfield steht für Auf und Abs, Höhen und Tiefen, was nicht zuletzt das innere Selbst des 24‐jährigen widerspiegelt. Laute wie leise Töne bahnen sich so spielend ihren Weg in die Herzen der Zuhörenden. Denn eins wird nach einem Konzert des Künstlers klar: Eintönigkeit gibt es hier nicht. Ob alleine, in kleiner Besetzung oder mit Band, Jakob weiß auch bei unterschiedlichen Genres durch Vielseitigkeit zu überzeugen. Introspektive Texte treffen auf rhythmische Gitarren, die von der unverwechselbaren Stimme Jakobs miteinander verbunden werden. Mit seinen eingängigen Melodien und zu Herzen gehenden Texten hat er sich so eine treue Fangemeinde aufgebaut, seine Live‐Auftritte sind bekannt für ihre Energie, Leidenschaft, und natürlich für ihre Abwechslung.