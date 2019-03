Jakob Mayer LIVE

Jakob Mayer

Der hauptberuflich Tausendsassa und Hallodri aus der Pop-Stadt Mannheim, trägt auf der Bühne ausschließlich farbverschmierte Jogginghosen und ist auch sonst eher der legere Typ. Seine Songs oszillieren zwischen wohltuender Entspannung und waschechtem Wahnsinn, zwischen Sanddornduschen und fetzigen Mitsing-Parts, immer auf den Spuren seiner großen Vorbilder: Gandhi und The Big Lebowski. Für Melancholie findet er an den Tasten eines Pianos Raum. Bei den Ansagen ist nicht vorauszusehen, ob er einschläft oder wegkippt, doch legt er los, erzeugt er an der Loopstation mit E-Gitarre, Kinder-Keyboard und Beat-Box bewaffnet einen schiebenden Sound. Er animiert das Publikum erst zum Stirnrunzeln, dann zum Mitsingen und am Ende zum beglückten Dauergrinsen.

Support: Bea Bacher

Reservierung für Stuttgart BonusCard+ Inhaber kulturfueralle@kulturbuero-sorglos.de

Es gibt "ObenDrauf" Tickets an der Abendkasse für alle die sich ein Ticket sonst nicht leisten können.

Mehr Infos unter http://facebook.com/ObendraufStuttgart/

Veranstlater: Feierabendkollektiv (www.feierabendkollektiv.de)

Mit-Veranstalter: Kulturbüro Sorglos (www.kulturbüro-sorglos.de)