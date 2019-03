Jakob Muehleisen, der junge Singer/Songwriter vom Ammersee, ist mit seiner neuen EP „TWO SIDES“ auf der BEFORE WE SEE THE MOON-Tour 2019. Jakob präsentiert melodiöse Songs über das Leben und die Liebe. Mit seinem authentischen Vortrag, seinem intimen, gefühlvollen Gesang und seinem bemerkenswerten Gitarrenspiel bezaubert er seine Zuhörerinnen und Zuhörer stets aufs Neue. Der 18-Jährige beeindruckte sein Publikum u. a. im Rahmen des JuKi Festivals in der Münchner TonHalle, beim Singer. Songwriter. Lifesaver, dem Kreatief in Neckarsulm und dem Sammersee- und Fetamorgana-Festival.

