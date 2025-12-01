Jakob Nacken & Die Toyboys - Silvester special!

Das Impro-Konzert!

Ein Konzert, bei dem vorher keiner weiß, was passiert. Auch nicht die Band selbst. Das bieten nur „Jakob Nacken & Die Toyboys“.

Lasst euch überraschen von einem Jahresausklang der besonderen Art, bei dem vielleicht auch eure ganz persönlichen Highlights des vergangenen Jahres zu einer wilden Rockhymne, einem Schmuse-Schlager oder Rap-Track verarbeitet werden.

Der Improkünstler und Wortakrobat Jakob Nacken wird dabei unterstützt von dem bewährten Trio aus aus Klaus Hügl (Piano), Julian Jochen-Warth (Bass) und Martin Buck (Schlagzeug), sowie musikalischen Überraschungsgästen. Ein Abend voller Weltpremieren.

Jeder Song ist einmalig. Alles ist live improvisiert!

Und für alle, die Lust haben, gibt es nach dem Konzert noch die Gelegenheit, bei einer kleinen Aftershow-Party im Foyer gemeinsam auf das neue Jahr anzustoßen!