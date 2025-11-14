Jakob Nacken & Die Toyboys

Wir erfüllen eure geheimen Wünsche jetzt und hier! So wie ihr es braucht!

Wir spielen nicht vom Blatt, sondern mit euren Gefühlen.

Eine Achterbahn der musikalischen Ergüsse!

Jeder Schuss ein Treffer! Jeder Song ein Hit!

Mit den Toyboys hat sich der Impro-Spezialist Jakob Nacken eine hochkarätige Band zusammengetrommelt, bestehend aus Klaus Hügl (Piano), Julian Jochen-Warth (Bass) und Martin Buck (Schlagzeug). Gemeinsam machen sie das Unmögliche möglich und spielen ein ganzes Konzert ohne vorher einen einzigen der Songs zu kennen. Denn die Lieder entstehen interaktiv aus dem Moment heraus. Ein Abend voller Weltpremieren.

Jeder Song ist einmalig. Alles ist live improvisiert!

…denn Coverbands gibt es schon genug!