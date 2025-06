Seit über 800 Jahren findet Ende Juli in Schwäbisch Hall der Jakobimarkt statt. Er ist einer der ältesten Märkte der Region und bietet viele Attraktionen: Vergnügungspark, Krämermarkt sowie einen verkaufsoffenen Sonntag.

Festzelt und Vergnügungspark

Tolle Attraktionen und viel Programm für die ganze Familie bietet der Vergnügungspark, der schon seit über 50 Jahren auf den Kocherwiesen in Steinbach stattfindet. Ob eine Fahrt in einem der bunt leuchtenden Fahrgeschäfte, Spaß bei zünftiger Musik im Festzelt oder Leckereien der verschiedenen Imbiss- und Süßwarenstände.

Reservierungen an: info@festzelte-papert.de oder telefonisch unter 0170/2386537.

Krämermarkt

Beim Krämermarkt auf dem Haalplatz und in der Innenstadt bieten rund 100 Marktleute von Samstag bis Montag alles an, was das Herz begehrt. Dort werden allerlei Textilien, Leder- und Strickwaren, Haushalts- und Korbwaren sowie Reinigungs-, Pflege-, Kosmetikmittel und vieles mehr angeboten.