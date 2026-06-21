Mit dem ältesten Marktrecht der Stadt Bad Rappenau kann der kleinste Ortsteil, Wollenberg, aufwarten.

Die Tradition des Marktes lässt sich bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen. Rasch erreichte der Markt eine Bedeutung, die weit über die des kleinen Ortes hinaus reichte. Auch heute noch kommen im Juli die Besucher von überall her ins idyllische Wollenbachtal, um über den Markt zu bummeln, an den Marktständen einzukaufen und das kulinarische Angebot zu genießen.

Viele neue, regionale Händler und Kunsthandwerker bieten in diesem Jahr ihre Waren an. Machen Sie Gebrauch von dem reichhaltigen Angebot: Lederwaren (Geldbeutel/Taschen), schicke Hüte und Mützen, Silberschmuck, Spielwaren, Sonnenbrillen, Armbanduhren, Bürsten und Besen, regionale Produkte und Lebensmittel u.a. Honig, Öle, Pesto, edle Spirituosen, Do it yourself-Artikel aus Holz, Gips, Filz und vieles mehr.

Der Jakobimarkt beginnt am Sonntag, dem 19. Juli 2026 um 10.00 Uhr mit einem Gottesdienst mit Pfarrer Daniel Fritsch auf dem Kelterplatz. Das Marktgeschehen startet im Anschluss mit einer offiziellen Begrüßung der Besucher durch Oberbürgermeister Sebastian Frei.

Die Freiwillige Feuerwehr Wollenberg sorgt mit dem beliebten Mittagstisch und Grillspezialitäten wieder fürs leibliche Wohl und bietet am Nachmittag natürlich auch Kaffee und Kuchen an. Auch das Wirtshaus zum Herboldshof hat geöffnet.

Musikalisch umrahmt wird der Jakobimarkt von der Musikkapelle Heinsheim. Von 13.30 bis 16.30 Uhr sind sie auf dem Kelterplatz zu hören.

Auch für die kleinen Besucher wird wieder ein attraktives Programm geboten! Auf der Hüpfburg darf man sich sportlich austoben und anschließend bei der Spielstraße mit Entenangeln, Bastelangeboten, Kinderschminken und vielem mehr verweilen. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Wollenberg darf man beim Wasser-Spritzspiel in die Rolle eines Feuerwehrmannes schlüpfen. Ein Kinderflohmarkt mit vielen interessanten Artikeln rundet das Angebot ab. Neu in diesem Jahr ist das Angebot „Bogenschießen“ für Jung und Alt.