Jaliba Kuyateh & Kumareh Band (GM)

Er zählt zu den bekanntesten Musikern in Westafrika und wird als König der Koraspieler gepriesen. Seinen Musikstil nennt er selber Kora Pop. Auf seiner Europatournee macht Jalibah Kuyateh erneut Halt in Reutlingen, wo er zusammen mit der Kumareh Band sein einziges Konzert in Süddeutschland geben wird. Der vor allem in der Westafrikanischen Diaspora bekannte Musiker und seine Band versprechen alles, was eine afrikanische Konzertnacht ausmacht.