Jam-Sandwich Session

Ein Jam-Sandwich bitte!

Freitagabend. Musiker haben das heimische Sofa verlassen und treffen sich in der BluesBase. Ein oder zwei stimmen einen Song an und das Wohnzimmer des BluesinTown e.V. füllt sich mit pentatonischen Klängen und Blue Notes. Seit 12 Jahren erfreut der Verein Esslingen und seine Umgebung mit Bluesmusik in Form von Konzerten, Jam Sessions, Workshops und mehr.

Sweet memories! Corona hat alles verändert. Seit März 2020 ist die Bühne leer. Aber halt! Ein echter Blueser lässt sich von einem Virus nicht aufhalten. Dann wird eben mit Kontaktsperre gejammt. Mit "Let's work together“, einem alten Blues Song der Band Canned Heat, begann die Sandwich-Song-Produktion.

Das Brot sind eine Ukulele und Gesang, belegt mit würzigem Schinken, dem Gitarren Solo. Käse und Tomate als schwäbische Stimme und einem Cello-Zupfbass, garniert mit einem Salatblatt und Gürkchen, der Bluesharp und Backgroundgesang. Zuletzt liebevoll zusammengebaut mit den Effektwerkzeugen von Mayo, Ketchup oder Senf.

Ein Virus Blues und viele andere Songs verströmen nun ihren bluesigen Duft und mit jedem Lied werden die eingespielten Spuren der Musiker besser, präziser und grooviger.

Aufnehmen, Anhören, immer wieder Spuren in den Papierkorb zu schieben, ist eine große Herausforderung. Aber der Spaßfaktor ist groß und Üben zahlt sich aus.

Auf der BIT-Webseite www.bluesintown.de und der BIT-Facebook-Seite https://de-de.facebook.com/BluesInTown.Esslingen/ wird ab Mitte Mai jede Woche bis zum Jahresende ein Jam-Sandwich veröffentlicht. Wer Interesse hat ein Salami-Solo oder einen Käse-Beat beizusteuern kann sich an BluesinTown e.V: info@bluesintown.de wenden.