Regelmäßig geben Lukas Pfeil, Anselm Krisch und Andrey Tatarinets unter dem Titel "The Sound of Jazz" mit illustren Gästen Konzerte im Stuttgarter Jazz Club "Kiste". Bei der Session in den GZ spielt die Band zusammen mit dem Schlagzeuger Dieter Schumacher aus ihrem Repertoire ein fein ausgewähltes Set mit swingendem Mainstream-Jazz. Danach wird gejammt.

Lukas Pfeil - Tenorsax

Anselm Krisch - Piano

Andrey Tatarinets - Bass

Dieter Schumacher - Drums