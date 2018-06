Jam Session #40: JAMpions

We are the JAMPIONS...denn wir feiern unsere 40. Jam Session und feuern mit den besten WM-Hits unsere Nationalmannschaft an. Ein Hoch auf uns!Ein festes Pearl Drumset, Harley Benton Westerngitarre, Klavier und ausreichend Mikrofone für unsere Sänger/innen sind on stage. Musiker können sich voranmelden oder spontan mitjammen. Das Motto ist Kür, keine Pflicht. Dabei sein ist alles.Wir freuen uns auf ein tolles Publikum. Lasst Euch überraschen…jede Performance ist in der Konstellation einzigartig und einfach nur Total RoyalWie jeden 1. Donnerstag im Monat:Einlass ab 19:30 Uhr, Beginn 20:15 UhrMusikbeitrag: 5 Euro (auftretende Musiker frei)Getränke und kleine Speisekarte an der Bar K2achtVeranstaltungsort: K2acht/Zigarre, Achtungstr. 37, 74072 Heilbronn