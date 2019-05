Musik und Biographie

Nein, ich bereue nichts" - dies ist das Lebensresümee der Frau, die als Inbegriff des französischen Chansons in die Geschichte einging.

Edith Piaf (ein Kind der Halbwelt, aufgewachsen mit Prostitution, Alkoholismus und Gewalt) stieg durch ihren Gesang auf zu einem der größten Stars ihrer Zeit. Ihre eigene Zerstörungswut und das Schicksal trieben sie in Suchtkliniken und in eine Verzweiflung, aus der ihr nur ihre Lieder halfen. Mit nur 47 Jahren verlosch ihr Licht, doch ihr exzessives (Liebes-)Leben blieb in ihren Chansons erhalten: Ihr großes Thema war die Liebe - nach dieser Liebe suchte sie rastlos und fand sie aber doch nie ganz.