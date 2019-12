Tango Orchester At!pica

Die Ursprünge des heutigen Orchesters liegen mehr als 10 Jahre zurück.

Einige Tangotänzer der Tanzschule „Tango Ocho“ hatten die Idee, ihre Freude am Tango nicht nur in den Milongas auf der Tanzfläche zu erleben, sondern diese Musik auch selbst zu spielen. In die Runde gefragt, wer denn Musik mache, fand sich eine bunte Mischung verschiedener Instrumentalisten, die sich zu ersten gemeinsamen Proben trafen. Mit der Übernahme der musikalischen Leitung durch Judy Ruks im Jahr 2009 fand das Orchester schließlich zu seiner heutigen Form. Etwa 15 tangobegeisterte Musiker spielen seitdem argentinischen Tango im Stil der traditionellen "Orquesta Típica", allerdings in teils ungewöhnlicher Besetzung – daher der Name "Orchester At!pica Stuttgart“. Die Stücke reichen von den Anfängen des Tangos, über die goldene Zeit, die Werke von Astor Piazzolla bis hin zu aktuellen Kompositionen. Die Arrangements stammen überwiegend von Judy Ruks, sowie von den argentinischen Tangopianisten Roger Helou, Ariel Rodríguez, Adrián Enríquez und dem Bandeonist Pablo Jaurena.