Jazz-Matinee mit Feelin‘ Good Blues Duo

Die beiden Bluesmusiker Martin Kade (voc, git) und Stefan „Mad Piano“ Zenner (pn) verbindet die Liebe sowohl zu urbanen als auch zu modernen Songs im Blues-Universum. Ihre musikalischen Vorbilder reichen von Sonny Terry & Brownie McGhee, über Dr. John bis zu Ray Charles. Das Reportoire spannt einen breiten Bogen von gefühlsamen, heiteren bis zu erdigen Bluessongs bekannter und weniger bekannter Blueskünstlern. An diesem Abend unterstützt Bernd Schwarz an der Bluesharp das Feelin’ Good Blues Duo. Lassen Sie sich diesen besonderen Auftritt nicht entgehen! Die Jazz-Veranstaltungen finden in der Kneipe mit Bewirtung statt.