Theater - Theater am Fenster: Ich lasse Paris auf mich regnen.

Es geht nur bedingt um Romy. Es geht vielmehr darum, wie Kunst den Alltag aushält, den Spagat zwischen der Theater/Film Biografie und der Alltagsbiografie meistert. Alle drei Akteure treiben dieses Thema in verschiedenen Szenen voran. Etwas exzessiv, auch mit Humor, aber auch mit der nötigen Härte. Eva Maria Röhm spielt nur eine Art Romy, kümmert sich in keiner Weise um äußere Ähnlichkeit. Paris, Boris Rodriguez, ist gespalten im Stolz, Künstler zu beherbergen und ihrem tragischen Schicksal. Jordan Djevic begleitet die Szenen am Akkordeon und gibt der Musik den Raum, den sie benötigt, gibt ihnen musikalisches Gewicht.