Das Trio des Mannheimer Pianisten mit Moritz Koser (b) und Jonas Esser(dr) erkundet in intensiven Proben und privaten Sessions gemeinsam die Welt der Standards und präsentiert auf der Bühne ihre ganz eigene Interpretation, ihre spontanen und hin und wieder auch geplanten Einfälle - mit einer Menge Spaß am Eintauchen in die mal mehr, mal weniger bekannten Kompositionen.

Die Band spielt den ersten Set und danach ist Session. Let’s Jam.