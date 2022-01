Jam Session

Für die Session gilt die aktuelle Verordnung: 2G+ (Test nur falls Impfung/Genesung älter als 3 Monate)

Bei Sessions gibt es keine Voranmeldung, aber auch nur die Hälfte der Plätze im Club - First come, first seat!

Da es noch nicht ganz sicher ist, wie die Session stattfinden kann, bitte aktuell unsere Website checken!

Nach fast zwei Jahren unfreiwilliger Pause wollen wir im neuen Jahr unsere Sessions wieder aufnehmen. Lassen wir uns überraschen, welche Band den Abend eröffnet und anschließend zum gemeinsamen Jammen einlädt.

Egal wer es sein wird, Groove und Swing sind hier garantiert. Let’s Jam!