Gemeinsam musizieren, swingen und singen! Für Liebhaber der Musik des Pop und der Liedermacher der 1960er bis -80er Jahre. Die Liedertexte werden auf eine Leinwand projiziert.

Sie sind mit einfachen Gitarren-Griffen versehen und somit auch für Anfänger leicht zu begleiten.

Alle Instrumente und Stimmlagen sind willkommen.

Hier darf wirklich jede :r mitmusizieren!

Angeleitet von Musiker Klaus Bücker.

Getränke und Snacks gibt es zu kleinen Preisen

Weitere Infos auf klaus-buecker.de