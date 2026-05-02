Jamalong

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Quartierszentrum Hoover-Siedlung Herbert-Hoover-Straße 8, 74074 Heilbronn

Gemeinsam musizieren, swingen und singen! Für Liebhaber der Musik des Pop und der Liedermacher der 1960er bis -80er Jahre. Die Liedertexte werden auf eine Leinwand projiziert.

Sie sind mit einfachen Gitarren-Griffen versehen und somit auch für Anfänger leicht zu begleiten.

Alle Instrumente und Stimmlagen sind willkommen.

Hier darf wirklich jede :r mitmusizieren!

Angeleitet von Musiker Klaus Bücker.

Getränke und Snacks gibt es zu kleinen Preisen

Weitere Infos auf klaus-buecker.de

Info

Quartierszentrum Hoover-Siedlung Herbert-Hoover-Straße 8, 74074 Heilbronn
Konzerte & Live-Musik
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