Gemeinsam musizieren, swingen und singen! Für Liebhaber der Musik des Pop und der Liedermacher der 1960er bis -80er Jahre. Die Liedertexte werden auf eine Leinwand projiziert.
Sie sind mit einfachen Gitarren-Griffen versehen und somit auch für Anfänger leicht zu begleiten.
Alle Instrumente und Stimmlagen sind willkommen.
Hier darf wirklich jede :r mitmusizieren!
Angeleitet von Musiker Klaus Bücker.
Getränke und Snacks gibt es zu kleinen Preisen
Weitere Infos auf klaus-buecker.de
Info
Quartierszentrum Hoover-Siedlung Herbert-Hoover-Straße 8, 74074 Heilbronn
Konzerte & Live-Musik