Für Liebhaber der Musik des Pop & der Liedermacher der 60er bis 80er, angeleitet von Klaus Bücker.

Instrumente jeder Art sind herzlich willkommen.

Die Liedertexte werden auf eine Leinwand projiziert. Sie sind mit einfachen Gitarrengriffen versehen und somit auch für Anfänger leicht zu begleiten.

Snacks und Getränke gibt es zu günstigen Preisen.

Auch Zuhörer*innen sind gern gesehen.

Weitere Infos auf klaus-buecker.de